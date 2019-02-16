محمد بن مسعود - الدمام - كشف المقطع عن دقة الضربات والمعلومات الاستخباراتية نشرت قوات التحالف مقطع فيديو لعمليات استهداف للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مواقع مختلفة، تمكنت خلالها من تدمير أسلحة ومعدات متنوعة. وجاءت تلك العمليات لمساندة قبائل حجور التي تواصل حماية أراضيها من مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما كشف الفيديو عن دقة الضربات والمعلومات الاستخباراتية لدى التحالف. شاهد.. "التحالف" تنشر فيديو من الجو لعمليات مساندة قبائل حجور محمد المواسي الخليج 365 2019-02-16 نشرت قوات التحالف مقطع فيديو لعمليات استهداف للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مواقع مختلفة، تمكنت خلالها من تدمير أسلحة ومعدات متنوعة. وجاءت تلك العمليات لمساندة قبائل حجور التي تواصل حماية أراضيها من مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما كشف الفيديو عن دقة الضربات والمعلومات الاستخباراتية لدى التحالف. Advertisements 16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440 11:03 PM كشف المقطع عن دقة الضربات والمعلومات الاستخباراتية كشف المقطع عن دقة الضربات والمعلومات الاستخباراتية نشرت قوات التحالف مقطع فيديو لعمليات استهداف للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مواقع مختلفة، تمكنت خلالها من تدمير أسلحة ومعدات متنوعة. وجاءت تلك العمليات لمساندة قبائل حجور التي تواصل حماية أراضيها من مليشيا الحوثي الإرهابية، فيما كشف الفيديو عن دقة الضربات والمعلومات الاستخباراتية لدى التحالف. ، شاهد.. "التحالف" تنشر فيديو من الجو لعمليات مساندة قبائل حجور ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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