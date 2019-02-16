تغريدات الأمراء تكشف سر غياب عبدالعزيز بن فهد لأكثر من عام

كشف أقارب وأصدقاء الأمير عبدالعزيز بن فهد ، اليوم السبت، سبب غيابه عن الظهور الإعلامي لأكثر من عام.
وظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد بجانب ولي العهد أمس ، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للأمير عبدالعزيز في منزله، يتبادلون المصافحة وهم مبتسمون في مقطع فيديو حقق نسب مشاهدة عالية.
وكان لافتًا في تعليقات عدد من الأمراء والمقربين منهم، على اللقاء، تهنئتهم للأمير عبدالعزيز بن فهد بالعودة، وتمنياتهم له بدوام الصحة ، حيث كان يعاني كما يبدو من مشاكل صحية في الفترة الماضية التي أعقبت غيابه عن الساحة منذ سبتمبر 2017.
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