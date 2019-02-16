توفي المسن الذي تعرض لطلقات نارية ظهر أول أمس الخميس، بعد خلاف مع قريبه الذي سدد له طلقات، أصابته اثنتان منها، وفقًا لما كشفه عدد من سكان القرية التي يسكنها بمحافظة الطوال.
وكانت مصادر قد كشفت عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للجريمة التي وقعت عند مجمع محاكم جازان بين شخصين من أسرة واحدة، موضحة أن المسن الذي تعرض لطلقة نارية كان موجوداً مع الجاني داخل المحكمة قبل وقوع الجريمة.
وأوضحت المصادر أن المجني عليه حضر هو وقريبه الجاني إلى مجمع محاكم جازان بمدينة جازان، وذلك للصلح بينهما من قبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملةً، وخرج غاضباً من المكتب”.
وأضافت: “المجني عليه مكث في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ، وعند خروجه من المبنى تهجم الجاني بسلاحه عليه، وأطلق عليه رصاصتين من مسدس” بحسب سبق.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات مفاجئة في قضية اعتداء مواطن على عمه وإطلاق النار عليه أمام محكمة بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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