بالصور: حرس الحدود ينقذ بحاراً فرنسياً تعرض لعارض صحي على متن قاربه قرب جازان

تمكنت القوات البحرية الملكية وزوارق حرس الحدود، مساء أمس الجمعة، من إنقاذ بحار فرنسي تعرض لنزيف داخلي على متن قارب شراعي في المياه الدولية على بعد 70 ميلاً بحرياً غرب جزيرة فرسان وإخلائه ونقله للمستشفى بجازان.

وأوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن البريد الالكتروني لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى بلاغا من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي، يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم قارب شراعي في عرض البحر لحالة مرضية تستدعي إخلاءه.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تم التنسيق مع الجهات المعنية لتكليف الوحدات البحرية لتقديم المساعدة الطبية وسرعة إخلاء المريض، مشيرا إلى أن سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية باشرت موقع القارب بالتعاون مع سفينة بعيدة المدى وزروق ذي سرعة عالية مع كوادر طبية تابعة لحرس الحدود بعد تحديد نقطة التقاء لتوزيع المهام لإعداد خطة عملية الإخلاء.

وأبان القريني أنه تم إنزال المريض إلى العيادة الطبية بالسفينة لتقديم الرعاية الطبية؛ وتم إخلاؤه بواسطة الطائرة العمودية التابعة للسفينة لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالة المريض مستقرة، وتمت مرافقة القارب الشراعي لحين دخوله بميناء جازان بعد التنسيق مع إدارة الميناء.