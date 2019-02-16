مؤذن المسجد النبوي الشريف يتعرض لجلطة في القلب

أُصيب مؤذن المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور إياد بن أحمد شكري بجلطة في القلب، ونقل على أثرها لمركز القلب بمستشفى الملك فهد. وأكدت مصادر أن فضيلته تجاوز –بفضل الله- الجلطة ولايزال في العناية المركزة.

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