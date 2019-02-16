الإنذار المبكر يحذر سكان الرياض من طقس الساعات المقبلة: رؤية محدودة وأمطار رعدية

وجّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، تنبيهًا لسكان الرياض، بوجود فرصة لهطول أمطار رعدية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لهطول أمطار رعدية، على «الخرج والقويعية والدلم ووادي الدواسر» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية تبدأ في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، وتنتهي في الساعة الواحدة من فجر الأحد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس الأحد، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة، ونجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على شمال المملكة.

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كما توقعت هيئة الأرصاد، تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، فيما لم تستبعد تكوُّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

من جانبه، توقع المهتم بشؤون الطقس صالح الربيعان، اليوم السبت، أن يكون يوم الثلاثاء القادم، هو اليوم الأكثر برودة في موسم الشتاء الحالي.

وأشار الربيعان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن الأجواء ستكون باردة خلال هذا الأسبوع، خاصة على شمال المملكة ووسطها، مشيرًا إلى أن الثلاثاء القادم هو أكثر أيام الشتاء برودة هذا العام.

في السياق ذاته، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة تسود عدة مناطق بالمملكة، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها «متوقعٌ تقدُّم موجة برد متوسطة القوة على "المنطقة" الشمالية وتبوك والجوف والمدينة وحائل والقصيم والرياض من اليوم السبت، ثم "المنطقة" الشرقية غدًا الأحد».