«الأحوال المدنية» تدشِّن خدمة التفويض الإلكتروني وتعدد مزاياها السبع

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مساء اليوم السبت، تدشين خدمة التفويض الإلكتروني، والتي تمكِّن المستفيدين منها من تفويض الغير؛ لإنهاء الاجراءات نيابة عنه.

ونشرت «الأحوال المدنية»، إنفوجراف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضحت من خلاله الخدمات المقدمة عبر التفويض الإلكتروني والتي تتضمن: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، وكذلك استلام سجل الأسرة، والتبليغ عن واقعة «ميلاد – زواج – طلاق – وفاة»، وتعديل المهنة، واستلام برنت، واستلام إشعارات التعديل.

وكانت الأحوال المدنية جددت في وقت سابق، ضوابط تسجيل أسماء المواليد الجدد وفقًا للنظام، مشيرة إلى أنه لكي تكون الأسماء نظامية يجب اتباع عدة ضوابط وتشمل، أولًا: تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب فلا يتم تسجيل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ثانيًا: لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل «المعروف بكذا» أو نحو ذلك، وثالثًا: لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان ومحمد خالد ونحوها، ورابعًا: يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبد الرسول وعبداللات ونحوها.

وذكرت الأحوال المدنية في وقت سابق، أن أكثر أسماء المواليد الجدد تسجيلًا خلال العام الهجري الماضي (1439هـ)، هو: «سلمان، ومحمد، وعبد الله، وعبد العزيز، وعلي، وفهد، وسعود، وخالد، وعبد الرحمن، وفيصل» بالنسبة للذكور.

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بينما جاءت أكثر أسماء المواليد من الإناث تسجيلًا، كالتالي «حور، وكيان، وغنى، وسارة، ونورة، وجود، وسحاب، وترف، وورد، وملك».

كما وجهت الأحوال المدنية، خلال الأيام الماضية، نصيحة للطلاب الدراسين خارج المملكة- في غير دول مجلس التعاون الخليجي- بالحرص على تجديد بطاقة الهوية الوطنية، قبل ستة أشهر من موعد انتهائها.

وأشارت إلى أن عدم مراعاة الطالب لتجديد بطاقة الهوية قبل انتهائها بالمدة المحددة؛ يعرضه لإيقاف الخدمات والوقوع تحت طائلة الغرامة المالية.

وجددت الأحوال المدنية تأكيدها على ضرورة التزام الطالب الدارس بالخارج، بالأنظمة وحصوله على إذن الزواج بغير سعودية؛ حتى يتمكن من تسجيل الزواج، وليسهل عليه تسجيل أولاده بالسجل المدني.

وأشارت وكالة الأحوال المدنية إلى أهمية تسجيل المولود الجديد للأب الذي يقيم في الخارج لدى أقرب ممثلية دبلوماسية سعودية، وتسجيله في الداخل خلال 50 يومًا من العودة إلى المملكة.