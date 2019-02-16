«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ15

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الخامسة عشرة (شهر فبراير 2019م).

وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ15، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: http://ca.gov.sa.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن يوم 10 فبراير الجاري، إيداع مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأضاف البرنامج، أن 84% من مجموع المتقدمين اجتازوا شروط الأهلية والاستحقاق؛ ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة.

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وأشار القحطاني إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، مشددًا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات، وذلك خلال خمسة عشر يومًا لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة.

وأكد المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa.

وأضاف القحطاني، أن البرنامج جاء لخدمة المواطنين والحرص على عدم تأثرهم بالإصلاحات الاقتصادية، مع وجود استثناء لدعم فئات محددة ومنها «حاملو بطاقة التنقل، والأجنبية المتزوجة من سعودي، وأرملة ومطلقة السعودي مع أبنائها السعوديين، والأجنبي المتزوج من سعودية».

وكان برنامج حساب المواطن، رد في وقت سابق، على شائعات زيادة المبلغ المخصص للمستفيد بمبلغ قدره ألف ريال. مؤكدًا أنه في حالة وجود مستجدّات في البرنامج سيتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل أحد المواطنين على تغريدة من أحد المستفيدين جاء فيها: «نسمع شائعات بزيادة حساب المواطن إلى ألف ريال، فما صحة ذلك؟».

ونفى حساب حدمة العملاء التابع للبرنامج، وجود أي مستجدات في البرنامج. مشيرًا إلى أن القنوات الرسمية والمتحدث الرسمي باسم البرنامج، هما المصدران الأساسيان لأخبار الحساب.