«الجزيرة» تنشر خبرًا مفبركًا عن المملكة مصدره سيناتور أمريكي مريض نفسيًا

كشف عدد من طلاب وطالبات دبلوم علم النفس السيبراني بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أكاذيب «قناة الجزيرة» حول المملكة، والتي كان آخرها، خبر بثته الذراع الإعلامية لتنظيم الحمدين ادعت فيه إرسال سفينة سعودية لمساعدة فنزويلا.

واستندت قناة الجزيرة على تصريحات للسيناتور الجمهوري ماركو روبيو، والذي اتضح من خلال تحليل شخصيته في موقع: www.analyzewords.com، أنه يعاني القلق الحاد، والاكتئاب؛ ما يؤثر على مصداقية الخبر وناشره.

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وعمد طلاب وطالبات الدبلوم النفسي السيبراني وأعضاء هيئة التدريس بالكلية على كشف الحقائق والشائعات التي ينشرها الأعداء للنيل من وحدة وأمن المملكة.

من جانبه، قال الدكتور صالح يحيى الغامدي ‏رئيس قسم علم النفس بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز،‏ إن طلبة دبلوم علم النفس السيبراني يعملون ليل نهار على كشف الحقائق وإيقاف الشائعات المغرضة، قائلًا: «إن اعتماد قناة الجزيرة في نقل أخبارها على المرضى النفسيين كارثة» !!

وأوضح الغامدي، أنه من غير المنطقي أن نصدق كل خبر تبثه قنوات الفتنة ويتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ما ينشروه من أكاذيب وشائعات يجدون من يفضحهم ويعريهم بالحقائق.