والدة الطبيب العنزي.. رحلت بعد أن حقق حلمها

بعد صراع مع المرض، وتحقيق ابنها حلمها بأن يصبح طبيبًا ويعالجها، فجع زيد العنزي بوفاة والدته.

وكانت والدة الطبيب العنزي التي رحلت أمس، تردد على مسامعه وهو ابن السابعة «باتسر تكبر يا وليدي وتعالجني»؛ ما دفعه لأن يحقق حلمها في أن يصبح طبيبًا ليعالجها، مضيفًا أن والدته وقتها كانت بأحد مستشفيات المملكة، وتحديًدا في عام 2001.

وأصيبت والدة الطبيب زيد العنزي، في عام 2001 بجلطة قلبية، وكان زيد وقتها في السابعة من عمره، وتم نقلها للمستشفى، فذهب لرؤيتها، وحسبما قال «كانت لحظات صعبة جدًا لا أنساها أبدًا».

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وأضاف العنزي «بمجرد أن رأتني والدتي وهي تحت تأثير الإعياء الشديد بادرته بقولها: باتسر تكبر يا وليدي وتعالجني»، مؤكدًا أنه منذ ذلك الحين لم يعد يُسيطر على عقله سوى تحقيق أمنية والدته؛ لذلك عمل بكل جهد واجتاز كل المراحل التعليمية بشكل جيد.

وأوضح أنه اجتهد كثيرًا لتحقيق حلم والدته، ولم تكن نتائجه في التعليم العام تقل عن 97%، وفي أحد فصول الثانوية حصل على نسبة 100%، وتم تكريمه من وزارة التعليم، كما تخرج في الثانوية بنسبة 98.9%.

وكانت من اللحظات الصعبة على الطبيب العنزي، عندما دخل الجامعة؛ حيث تم قبوله في كل التخصصات بالسنة التحضيرية، إلا الطب البشري، فقرر إعادة السنة من جديد حتى يحقق حلم والدته، مضيفًا أنه تمكن من دراسة الطب البشري، وُمتبقي له عام واحد فقط في الدراسة والتخصص في «المخ والأعصاب».

وكان زيد قد قام بكتابة تغريدة لقيت صدى كبيرًا بداية العام الماضي، عن والدته، وإصراره على تحقيق حلمها بعد إصابتها بجلطة وهو صغير، وطلبها منه أن يصبح طبيبًا ويعالجها بعد أن يكبر.