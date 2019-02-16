شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأمريكي في الأسواق السعودية اليوم السبت 16 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تذبذب سعر الدولار علي المستوي العالمي مع اقتراب المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وحافظت العملة الأمريكية على مستواها أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت 16 فبراير 2019.

ونستعرض فيما يلي سعر الريال أمام العملات الأجنبية الرئيسية:



جنية استرليني 4.9298

دولار أمريكي 3.7500

فرنك سويسري 3.7690

يورو 4.2806

ين ياباني 0.0343 جنية استرليني 4.9298دولار أمريكي 3.7500فرنك سويسري 3.7690يورو 4.2806ين ياباني 0.0343 سعر الدولار الأمريكي في الأسواق السعودية اليوم السبت 16 فبراير 2019



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