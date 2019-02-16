شكرا لقرائتكم الغبار يضرب الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشرقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الشرقية، وتحديدًا الأحساء والظهران والدمام والنعيرية والجبيل والقطيف والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تضرب الشرقية من الساعة الثامنة و30 دقيقة مساء اليوم السبت حتى الواحدة صباح يوم غد الأحد.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق.



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