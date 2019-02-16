الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر خدمة الفواتير الإلكترونية برقم حساب الشركة السعودية للكهرباء

رابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الحساب لعملاء الشركة السعودية للكهرباء، عبر خدمة الفواتير الإلكترونية والتي وفرت للمشتركين ألية سهلة من أجل سهولة استعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية أو الفواتير التي لم يتم سداد قيمتها عبر البريد الإلكتروني، بجانب استلام إشعار بسداد الفاتورة، أو موعد قطع الخدمة نتيجة التخلف عن مواعيد السداد وتراكم الفواتير على رقم حساب العميل، وهي من الخدمات التي تعمل الشركة على تحديثها بشكل مستمر لتقديم الخدمات للعملاء بدون معوقات وبسهولة ويسر، بجانب خدمة حاسبة الاستهلاك التقديرية وبرنامج تيسير لتقسيط قيمة الفواتير المتراكمة وغيرها.

الشركة السعودية للكهرباء ومنذ تطبيق خطط الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة وتعديل أسعار الكهرباء والطاقة، حرصت على توفير ألية تمكن المشتركين من متابعة قيمة استهلاكهم من الطاقة الكهربية، وخصصت حاسبة تقديرية تعطي للمواطن مؤشر حول متوسط قيمة الفواتير الشهرية وفق أسعار تعريفة الكهرباء الجديدة، وتبع ذلك استحداث خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، حتى تم تقديم خدمة الفواتير الإلكترونية والتي يتم تسجيل الاشتراك بها، وعلى إثرها يستقبل العملي على بريده الإلكتروني إشعارات بمواعيد استحقاق دفع فاتورة الكهرباء في السعودية، وقيمة الفاتورة حال صدورها، وإشعار بسداد الفاتورة الشهرية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

شرط طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية يتلخص في بعض النقاط الهامة التي يجب أن تتوافر لدى المشترك، حيث يجب أن يعي المشترك رقم حسابه لدى الشركة السعودية للكهرباء، ومن خلال البوابة الخارجية لموقع شركة الكهرباء يمكن الوصل إلى خدمة استعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية ومنها يقوم العميل بإدخال رقم الحساب والاستعلام.

التسجيل في خدمة فواتير الكهرباء الإلكترونية

الشركة السعودية للكهرباء وعبر بوابة الخدمات الإلكترونية نشرت رابط التسجيل في خدمة الفواتير الإلكترونية، ويتم ذلك عن طريق رقم الحساب والبريد الإلكتروني للعميل، واتباع الخطوات الموضحة أدناة، سواء للتسجيل في الخدمة أو إلغاؤها، عبر الرسائل النصية على الرقم الموحد 500120 من أي مزود للخدمة، واتباع خطوات تفعيل الحساب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

حال الانتهاء من خطوات التسجيل في الخدمة، سيستقبل العميل إشعارات بالفواتير الواجب سدادها لشركة الكهرباء، وستضمن كل فاتورة توضيح موعد الاستحقاق وأخر موعد للسداد، بجانب التنويه عان نوع الاشتراك ومقدار الاستهلاك الشهري بالكيلو وات، وتاريخ أخر فراءة مسجلة للعداد وموعد أخر سداد، ويمكن استخدم الخدمة من البوابة الخارجية عبر الدخول على بوابة الخدمات السريعة ومنها خدمة الفاتورة الثابتة تيسير وخدمة استعراض فاتورة الكهرباء الحالية.

رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

خدمة الاستعلام عن الفواتير إلكترونياً يمكن الاستفادة منها بعد تسجيل الدخول أو زيارة الرابط المرفق أدناة.

استعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية

الدليل الإرشادي على الرابط المرفق بعالية يوضح خطوات التسجيل وتفعيل الحساب وطرق الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب.

تحديث: يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد من خلال خدمات الشركة السعودية للكهرباء للفاتورة الثابتة أو الإلكترونية لشهر فبراير 2019 استعداداً لسداد الفواتير وقت استحقاقها.