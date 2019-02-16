السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك



تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك وضواحيها ومراكز محافظة حقل ومركز الوادي الجديد وعلو القصير.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى//

21:52ت م

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تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك وضواحيها ومراكز محافظة حقل ومركز الوادي الجديد وعلو القصير.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى//21:52ت م0117

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