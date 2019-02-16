السعودية اليوم / أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي المواطنين والزوار بالكورنيش الشمالي



جيزان ١١ جمادى الأخرة ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٩م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، مساء أمس بجولة تفقدية للخدمات المقدمة للمتنزهين والزوار بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الجولة على مستوى الخدمات المقدمة للزوار ، ملتقياً سموه عددًا من الأهالي والمواطنين والزوار ، موجها أمانة منطقة جازان والجهات المختصة بمضاعفة الجهود والعمل على تلبية احتياجات الزوار وتهئية المواقع والواجهة البحرية بما يلبي تطلعاتهم، مرحبا بالجميع لقضاء أجمل الأوقات مع أسرهم خلال الأجواء المعتدلة بالمنطقة .

//انتهى//

21:51ت م

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جيزان ١١ جمادى الأخرة ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٩م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، مساء أمس بجولة تفقدية للخدمات المقدمة للمتنزهين والزوار بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الجولة على مستوى الخدمات المقدمة للزوار ، ملتقياً سموه عددًا من الأهالي والمواطنين والزوار ، موجها أمانة منطقة جازان والجهات المختصة بمضاعفة الجهود والعمل على تلبية احتياجات الزوار وتهئية المواقع والواجهة البحرية بما يلبي تطلعاتهم، مرحبا بالجميع لقضاء أجمل الأوقات مع أسرهم خلال الأجواء المعتدلة بالمنطقة .//انتهى//21:51ت م0116

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