السعودية اليوم / زوار معرض وزارة الدفاع بتبوك يستمتعون بتجربة الرماية في جناح القوات البرية



تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أتاح جناح القوات البرية المشارك في معرض وزارة الدفاع الثالث بالشمالية الغربية في منطقة تبوك الفرصة لزوار المعرض، تجربة الرمي بالأسلحة النارية العسكرية، ضمن البرامج التي يقدمها الجناح لزواره.

وحظيت التجربة بإقبال كثيف منذ الساعات الأولى التي انطلقت فيها فعاليات المعرض من الزوار ومن الجنسيين الذين وجدوا المتعة والفائدة من خلالها، وسط احتياطات أمنية، تضمن الحفاظ على سلامة الزائر، من خلال تجربة الرماية عبر استخدام رشاشات كلاشنكوف عيار 7.62 ومينمي ورشاش M2 عيار 12.7 باستخدام طلقات صوتية تدريبية.

وعبر الزائر دماك الشهري ، عن سعادته بمشاركة تجربة الرمي ومنح الفرصة لها ، منوهاً بتضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن.

من جانبه قال الزائر علي مهدي العميري ، إن تجربة الرماية كانت ممتعة واستطاع اتقانها من خلال التوجيهات التي وجدها من رجال القوات المسلحة بالجناح، مبدياً إعجابه واعتزازه بما شاهده في أجنحة المعرض وما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطور وقوة .

// انتهى //

21:44ت م

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تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأتاح جناح القوات البرية المشارك في معرض وزارة الدفاع الثالث بالشمالية الغربية في منطقة تبوك الفرصة لزوار المعرض، تجربة الرمي بالأسلحة النارية العسكرية، ضمن البرامج التي يقدمها الجناح لزواره.وحظيت التجربة بإقبال كثيف منذ الساعات الأولى التي انطلقت فيها فعاليات المعرض من الزوار ومن الجنسيين الذين وجدوا المتعة والفائدة من خلالها، وسط احتياطات أمنية، تضمن الحفاظ على سلامة الزائر، من خلال تجربة الرماية عبر استخدام رشاشات كلاشنكوف عيار 7.62 ومينمي ورشاش M2 عيار 12.7 باستخدام طلقات صوتية تدريبية.وعبر الزائر دماك الشهري ، عن سعادته بمشاركة تجربة الرمي ومنح الفرصة لها ، منوهاً بتضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن.من جانبه قال الزائر علي مهدي العميري ، إن تجربة الرماية كانت ممتعة واستطاع اتقانها من خلال التوجيهات التي وجدها من رجال القوات المسلحة بالجناح، مبدياً إعجابه واعتزازه بما شاهده في أجنحة المعرض وما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطور وقوة .// انتهى //21:44ت م0114

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