شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية.. تعرف على أعلي سعر للشراء والان مع التفاصيل

منذ تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بالسوق المصرى، وأصبح لسعر الريال السعودي أكثر من سعر في مصر، ليسجل وفقا لأخر تحديث الأسعار التالية:

أعلى سعر لشراء الريال السعودي واقل سعر للبيع

وسجل الريال السعودي، اليوم السبت، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.69 جنيها، وقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.68 جنيها. وسجل الريال السعودي، اليوم السبت، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.69 جنيها، وقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.68 جنيها. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي 4.66 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.69 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي 4.67 جنيها للشراء.

سجل سعر الريال السعودى 4.70 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي 4.67 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.69 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني بمصر

سجل الريال السعودي 4.64 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.70 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى سجل الريال السعودي نحو 4.64 جنيها للشراء.

سجل سعر الريال السعودى نحو 4.69 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي 4.63 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.68 جنيها للبيع. تباين في سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية.. تعرف على أعلي سعر للشراء



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