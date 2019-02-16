شكرا لقرائتكم المملكة تُدين الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وما نتج عنه من مقتل وإصابة رجال أمن مصريين.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحية ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



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