شكرا لقرائتكم هنا رابط حساب المواطن لاستقبال الاعتراض على مبلغ استحقاق الدفعة 15 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ حساب متابعات الخليج 365 استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 15، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط هنا

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 نفى في وقت سابق الشائعات المتداولة التي زعمت زيادة المبلغ المخصص للمستفيد بمبلغ قدره ألف ريال. مؤكدًا أنه في حالة وجود مستجدّات في البرنامج سيتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية.

ونفى حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج، وجود أي مستجدات في البرنامج. مشيرًا إلى أن القنوات الرسمية والمتحدث الرسمي باسم البرنامج، هما المصدران الأساسيان لأخبار الحساب.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 إبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.



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