شكرا لقرائتكم حالة ممطرة قادمة على معظم المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، قدوم موجة برد متوسطة القوة على مناطق الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، بدءًا من اليوم السبت.

وتابع الحصيني: “ثم الشرقية غدًا الأحد، ومتوقع استمرار الموجة حتى الخميس.. ونبشركم بحالة ممطرة قادمة على معظم المملكة”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق القصيم، والرياض والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين يبقي الطقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية وحائل، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.



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