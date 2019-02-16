شكرا لقرائتكم افتتاح أول جامع بُني من تبرعات الـSMS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الدمام

دشنت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق- مؤسسة غير ربحية تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- جامع الفردانية الذي تم بناؤه من العائد المالي من المشتركين في خدمة رسائل الجوال.

وبنت المؤسسة خلال خمس سنوات منذ تأسيسها 7 مساجد تم افتتاحها و7 مساجد تحت التنفيذ وتقوم بتشغيل وصيانة 53 مسجدًا.

من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس أحمد بن محمد العيسى، بأن افتتاح أول جامع يُبنى من تبرعات الرسائل النصية للمشتركين في قناة المؤسسة 5112، وهم ما يقارب الـ90 ألف مشترك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشرف برئاسة فخرية من الأمير سلطان بن سلمان، حيث يولي المؤسسة كل عناية واهتمام، وقد وجه الأمير سلطان بن سلمان مجلس إدارة المؤسسة بالبدء في مشروع بناء مسجد آخر من تبرعات المشتركين عبر الرسائل النصية.

وفي يوم الجمعة 10 جمادى الآخرة افتتحت المؤسسة المشروع والمسمى جامع الفردانية الواقع على طريق الرياض- الدمام.

وقال فهد القرني مدير مكتب المنطقة الشرقية: إن جامع الفردانية بني على مساحة 1050 مترًا مربعًا، ويتسع لـ315 مصليًا ومصلية، ومواقف سيارات بطاقة استيعابية 50 سيارة و20 حافلة، والمتوقع أن يصل عدد المصلين في هذا الجامع 2000 مصلٍّ يوميًّا، فيما كانت تكلفة الجامع مليون و800 ألف ريال.

من جهته، أكد المهندس عدنان المنصور، عضو مجلس الإدارة، أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير في المنطقة الشرقية اتفق على مضاعفة الجهد لإبراز دور المؤسسة ومنجزاتها؛ كون المؤسسة مقبلة على توسيع نطاقها بما يوافق خطتها الإستراتيجية ويحقق رؤية المملكة الطموحة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة وُلدت من رحم المعاناة التي يجدها المسافرون في هذه البلاد، وجعلت نصب عينيها تغيير الواقع الذي يلمسه الكثير ممن يسافرون برًّا، حيث بدأت كلجنة داخل منطقة الرياض وبعد النجاح الذي تحقق تم الترخيص لها كمؤسسة وتوسيع نطاق عملها ليشمل جميع مناطق المملكة، كما أنها وضعت لها ثلاثة مسارات للأعمال، البناء، والترميم، والصيانة والتشغيل، وتقوم رؤيتها على أن تكون المساجد على الطرق ذات جودة مستدامة، كما أن رسالتها أن تصبح مؤسسة خيرية تسعى إلى العناية المستدامة بالمساجد على الطرق تجهيزًا وصيانة، وفق شراكات متميزة وفعالة.



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