شكرا لقرائتكم مايك بنس: زيارة ترامب إلى السعودية كانت تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، اليوم السبت، أن زيارة دونالد ترامب إلى المملكة كانت تاريخية.

وقال بنس خلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ الأمني: إن اللقاء التاريخي كان بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس دونالد ترمب، قبل سنتين في المؤتمر العربي الإسلامي الأميركي، وما تمخض عنه من توصيات لمواجهة التطرف وقوى الشر.

وكان الملك سلمان والرئيس الأميركي وبمشاركة قادة 55 دولة إسلامية، حضروا افتتاح مركز “اعتدال” لمواجهة الفكر المتطرف في الرياض خلال تلك الزيارة التاريخية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد شهر نوفمبر الماضي، أن المملكة حليف عظيم في مواجهة إيران، كما أنها تساعد في بقاء أسعار النفط منخفضة.



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