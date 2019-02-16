الان تتابع مصرع 3 وإصابة 4 في حادث تصادم بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 في حادث تصادم بين سيارتين على طريق وادي جليل في الطائف. وتفصيلا أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف، أنه عند الساعة ٤:٢٧م تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغا يقتضي بوجود حادث تصادم بين سيارتين. وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي، وعند وصول أول فرقة عند الساعة ٤:٤١م اتضح أن بالموقع ثلاث وفيات وأربع إصابات خطيرة نتيجة هذا التصادم ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الإصابات إلى المستشفى لإكمال اللازم.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 3 وإصابة 4 في حادث تصادم بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.