شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إغلاق 37 صالونا مخالفا للاشتراطات الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) ⁩

أغلقت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك 37 صالون حلاقة فيما أنذرت 192 لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال الحملات المكثفة التي قام بها فريق الرقابة الشهر الماضي والتي بلغت 280 زيارة، حيث فرضت غرامات مالية بحق جميع المخالفين قاربت الـ 115 ألف ريال.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية الدكتور ممدوح العطوي، بأنه تم خلال الزيارات التي قام بها مراقبو الأمانة ضبط عدد من المخالفات لاشتراطات صحة البيئة الخاصة بالصوالين تمثلت في استخدام مكائن تنعيم وأمواس متعددة الاستخدام وعدم وجود تسعيرة للخدمات المقدمة في مكان بارز للعميل وعدم استقبال العملاء ورفض تقديم الخدمة إضافة إلى عدم وجود تراخيص بلدية وتدني مستوى النظافة.

وتابع الدكتور العطوي بأنه تم إيقاف 55 عاملاً لايحملون شهادات صحية ومصادرة 390 موس حلاقة متعدد الاستخدام بالإضافة لـ60 مكينة تنعيم، وضبط 35 منشأة تقوم بتقديم خدمات المساج دون ترخيص و37 منشأة أخرى ليس لديها تراخيص بلدية سارية المفعول.