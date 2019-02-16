شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات جدية من «مطوفي حجاج الدول العربية» نحو التحول إلى شركة مساهمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة )

عقدت لجنة التحول بالمؤسسة العربية لمطوفي حجاج الدول العربية اجتماعها لمناقشة الخطة الإستراتيجية للمؤسسة، بحضور رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وأعضاء اللجنة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه المؤسسة لوضع وتنفيذ خطة تحول شاملة ضمن مشروعها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة.

وناقشت لجنة التحول المقترحات المقدمة من المستشارين لوضع الإستراتيجة والبدء في تنفيذها، وتم اعتماد عدد من التوصيات التي ستدعم عملية التحول وفقا للجدول الزمني المعتمد من المؤسسة.

من جهته صرح رئيس مجلس الإدارة المهندس عباس قطان بأن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية تسعى للريادة دائماً وللتطور المستمر وفق رؤية الدولة، وبما يحقق أعلى مستويات الخدمة لحجاج وزوار البيت الحرام، وبما يعود بالفائدة للمساهمين، وقد خطا فريق العمل المشرف على مشروع تحول المؤسسة إلى شركة خطوات واسعة ومتقدمة وفق الخطة المرسومة والمقررة بدعم وتوجيهات من وزارة الحج بقيادة وزير الحج وبتوجيهاته لوضع الخطط والأنظمة بما يتوافق مع رؤية المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لتحقق خدمة مميزة للحجاج والانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لذا كان لزاماً على المؤسسة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

إلى ذلك أبان نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على مشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة المطوف الدكتور محمد بن مصطفى بياري بأن المؤسسة تسعى دائماً نحو الريادة وهذا المشروع هو انطلاقة تاريخية لتطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وسيكون له فوائد كبيرة تنعكس على تقديم أعلى معايير الضيافة وإعطاء مرونة كبيرة في التوسع المستقبلي بتنفيذ الخدمات والدخول في مجالات جديدة مما ينعكس إيجابياً واقتصادياً وفق رؤية المملكة 2030، وبما يتماشى مع تطلعات الدولة ممثلة بوزارة الحج والعمرة وبما يحقق أهدافها.