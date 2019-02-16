السعودية | السعودية تدين الهجوم الإرهابي بسيناء المصرية 

شكرا لقرائتكم السعودية تدين الهجوم الإرهابي بسيناء المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية #السعودية عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال #سيناء ، وما نتج عنه من مقتل وإصابة رجال أمن مصريين.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية #مصر العربية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 7 #إرهابيين مصرعهم في اشتباكات بشمال #سيناء بمصر، حسب ما أفاد المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب ثامر الرفاعي.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم على نقطة تفتيش للجيش شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قامت اليوم العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيرية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث".