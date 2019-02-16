، مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم مركبتين تُقلان عائلتين بوادي جليل الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - الطريق يُعاني بسبب سوء التخطيط ويفتقد لوسائل السلامة والمنعطفات

تسبب حادث تصادم مروري عنيف لمركبتين تُقلان عائلتين، في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بإصابات خطرة، فيما باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بمحافظة الطائف مجريات الحادث المروع، والذي وقع بطريق وادي جليل شمالي الطائف.

وتفصيلاً، قال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث بفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف: تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا يقتضي بوجود حادث تصادم بين مركبتين، وذلك على طريق وادي جليل.

وأضاف: على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي، وعند وصول أول فرقة، اتضح أن بالموقع ثلاث وفيات وأربع إصابات خطيرة نتيجة التصادم، مما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الإصابات إلى المستشفى لإكمال اللازم.

يُشار إلى أن هذا الطريق الذي شهد الحادث يُعاني بسبب سوء التخطيط والتهيئة، ويوجد به مساران من دون حاجز يتوسطه، وبلا وسائل سلامة ومنعطفات أو مطبات، ويشهد دائمًا تجاوزات خطرة تُخلف حوادث مرورية.