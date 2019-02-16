، يوم أسود للحوثيين.. مقتل 30 متمردًا و"فرار جماعي" يخلف جثثاً متناثرة بالشعاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - إعطاب آليتين وتحرير موقع من الميليشيا

قتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (السبت)، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي في حجة شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"سبتمبر نت" بأن قبائل حجور في مديرية كشر خاضت اليوم معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي في المنطقة ذاتها.

وأضافت أن عملية التفاف نفذتها قبائل حجور كشر على الميليشيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً حوثياً، ما زالت جثثهم متناثرة في الشعاب، وسط فرار جماعي لمن تبقى منهم.

وبينت المصادر أن قبائل حجور في منطقة أفلح الشام، أعطبت طقمين تابعين للميليشيا الحوثية بذراع النيد، وقتلت أكثر من 10 عناصر من المليشيا كانوا على متنهما.

وأشارت إلى أن قبائل حجور حرروا موقعًا ونقطة ومدرسة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة أفلح الشام.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد كثفت قصفها المدفعي على قبائل حجور خلال اليومين الماضيين، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.