، ندوات تاريخية عن العلاقات السعودية الكويتية في معرض "الفهد.. روح القيادة".. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - خصص جناحاً ضخماً يجسدها بمسمى "أخوة راسخة"

أعلنت اللجنة التنظيمية لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد.. روح القيادة"، أن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت سيحتضن غداً انطلاق الندوات التاريخية.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال محمد سمان، أن المحور الأول من الندوات التاريخية سيكون بعنوان "العلاقات التاريخية بين السعودية والكويت.. المكان والظروف"، فيما سيكون المحور الثاني بعنوان "المؤسسون ودورهم في تنمية العلاقات بين السعودية والكويت".

وبين أن تلك الندوات سيشارك فيها الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز، والدكتور سعود محمد العصفور أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، ويديرها الإعلامي محمد الوسمي.

وسيتناول الدكتور فهد السماري خلال مشاركته بالندوات، تاريخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وتوثيق دارة الملك عبدالعزيز لتاريخه منذ عهد والده الملك عبدالعزيز -رحمها الله- وحتى نهاية حكمه، وتسليط الضوء عن دوره في تنمية العلاقات بين السعودية والكويت.

أما الدكتور سعود العصفور، فسيتناول خلال مشاركته بعض الوثائق والمأثور من الأقوال التي لها أهمية دلالية على المشتركات التي تجمع بين السعودية والكويت، وحتمية المصير الواحد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وغير ذلك من نواحي الحضارة المشتركة.

وخصص المعرض جناحاً ضخماً بمسمى "أخوة راسخة" يجسد العلاقات السعودية- الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز، والأمير الشيخ مبارك الصباح -رحمهما الله- وحتى وقتنا الحاضر، وذلك عبر صور تحكي تاريخ تلك العلاقة المميزة، كما يسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.