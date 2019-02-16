بالصور.. فيصل الطائف يحصد المركز الأول على مستوى المملكة في التطوع

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم السبت، مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، بمناسبة حصوله على جائزة التطوع الصحي على مستوى الصحة؛ لتميزه في مجال التطوع الصحي بعد إطلاقه 333 مبادرة، وبلغ عدد المتطوعين 3515 متطوعًا، بينما بلغ عدد الساعات 11140 ساعة، وذلك ضمن فاعليات اليوم العالمي للتطوع.

وأكد مدير مجمع الملك فيصل الأخصائي أول مبارك اليامي، بأن الجائزة ستكون دافعًا لمجمع الملك فيصل في مواصلة مسيرة التطوع الصحي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع توجهه نحو خدمة المجتمع، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن خطته الاستراتيجية.

وقدّم اليامي، الشكر والتقدير لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على دعمه المستمر للعمل التطوعي، كما أعرب عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، على متابعته ودعمه لهذا المشروع الحيوي والهام، مما مكّن المجمع من الحصول على هذا التكريم والفوز بالمركز الأول.

وأشار اليامي، إلى أن الخدمات الصحية تحظى ولله الحمد بكامل الدعم والرعاية من حكومتنا الرشيدة، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحًا أن مجمع الملك فيصل يعد من المستشفيات المتطورة في مختلف التخصصات.

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تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يحتوي على المستشفى العام وبرج النساء والولادة، بسعة 800 سرير.

وكان مجمع الملك فيصل بالطائف، شرع في تطبيق أول مبادرات التحول الوطني للارتقاء بالخدمات الصحية، من خلال أنموذج الرعاية المزمنة «مسار ضغط الدم».

ويهدف المسار إلى تتبع مرضى ضغط الدم داخل المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له عن طريق الربط الإلكتروني بينهم، من خلال تواصل ملموس مع المريض، يقوم به متخصصات مدربات ومؤهلات للتعامل مع المرض ومضاعفاته وتوجيه المريض وفقًا لحالته الصحية.

كما تضمّن مسار ضغط الدم تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية في إطار الحرص على إنجاح هذا المسار الحيوي، الذي سيسهم في الارتقاء بالخدمات العلاجية والتوعوية للمرضى.