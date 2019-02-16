السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ينوه بعناية المملكة بالقرآن الكريم والسنة النبوية العطرة



الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

نوه معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد بعناية المملكة بالقرآن الكريم والسنة النبوية العطرة اللذين هما مصدرا التشريع الإسلامي، وركنان وأصلان أساسان.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده في دورتها الحادية والعشرين المقامة حاليًا بمدينة الرياض.

وأشاد معالي الدكتور ابن سعيد بما شرَّفت به القيادة الرشيدة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من إشرافات عديدة على برامج ومسابقات وفعاليات كثيرة، ومن ذلك إشراف الوزارة على مسابقة الملك سلمان المحلية التي يتنافس فيها أبناء وبنات الوطن، وهذه سبيل مستقيمة وجادة قويمة لحفظهم وحمايتهم من كل ما يخالف أصول القرآن وقواعده التي بالعلم بها والعمل بمقتضاها ينجو المرء والمرأة كلاهما في الدنيا والآخرة.

وأبان أن للمسابقة دورًا كبيرًا في تخريج بنين وبنات متأهلين لخوض غمار المسابقات الدولية، وقال : إن هذا يستوجب شكر الله على هذه المناشط الطيبة بدعم سخي من لدن ولاة الأمر - حفظهم الله -.

واختتم الدكتور يوسف بن سعيد تصريحه سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بالقرآن الكريم وأهله، مقدماً الشكر للشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدقيقة للمسابقة، متمنياً للمتسابقين والمتسابقات الفوز في الدنيا والآخرة.

// انتهى //

20:07ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسنوه معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد بعناية المملكة بالقرآن الكريم والسنة النبوية العطرة اللذين هما مصدرا التشريع الإسلامي، وركنان وأصلان أساسان.جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده في دورتها الحادية والعشرين المقامة حاليًا بمدينة الرياض.وأشاد معالي الدكتور ابن سعيد بما شرَّفت به القيادة الرشيدة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من إشرافات عديدة على برامج ومسابقات وفعاليات كثيرة، ومن ذلك إشراف الوزارة على مسابقة الملك سلمان المحلية التي يتنافس فيها أبناء وبنات الوطن، وهذه سبيل مستقيمة وجادة قويمة لحفظهم وحمايتهم من كل ما يخالف أصول القرآن وقواعده التي بالعلم بها والعمل بمقتضاها ينجو المرء والمرأة كلاهما في الدنيا والآخرة.وأبان أن للمسابقة دورًا كبيرًا في تخريج بنين وبنات متأهلين لخوض غمار المسابقات الدولية، وقال : إن هذا يستوجب شكر الله على هذه المناشط الطيبة بدعم سخي من لدن ولاة الأمر - حفظهم الله -.واختتم الدكتور يوسف بن سعيد تصريحه سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بالقرآن الكريم وأهله، مقدماً الشكر للشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدقيقة للمسابقة، متمنياً للمتسابقين والمتسابقات الفوز في الدنيا والآخرة.// انتهى //20:07ت م0107

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