السعودية اليوم / نائب أمير نجران يتفقد ميدان الهجن والفروسية بالمنطقة



نجران 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم, بزيارة تفقدية لميدان الهجن بالمنطقة.

وفور وصول سموه، للميدان تابع شوط الحقائق، بمسافة 4 كيلو مترات.

بعد ذلك أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه فلماً وثائقياً عن بداية الميدان ومراحل تطوره.

عقب ذلك ألقى عضو الاتحاد السعودي محمد بن علي أبو ساق، كلمة نوه خلال بمتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه للمناسبات

من جانبه رفع أمين عام فروسية وهجن نجران محمد مهدي غشام، في كلمته الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على اهتمامهما ورعايتهما لرياضة الهجن في مناطق المملكة ومنها منطقة نجران.

بعدها كرّم سمو نائب أمير المنطقة، الفائزين في أشواط سباقات الهجن، كما تسلّم سموه هدايا تذكارية من مجلس وأعضاء وإدارة وملاك الهجن بالمنطقة، وهدية من الاتحاد السعودي للهجن قدمها عضو الاتحاد محمد بن علي أبو ساق.

وشرّف سمو نائب أمير منطقة نجران، سباق ميدان فروسية نجران بتصلال، على جائزة سموه التقديرية، التي خصص لها شوط لجياد الإنتاج مواليد ٢٠١٦م "مفتوح"، ومسافته ١٦٠٠ متر.

وألقى أمين فروسية وهجن نجران كلمة استعرض فيها المشروعات التي سخرت القيادة الرشيدة لتطوير وتحسين ميدان السباق المتضمنة أعمال السفلتة للإسطبلات, وأرصفة وإنارة الطرق وتهيئة المواقف، مثمناً زيارة سمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز التفقدية لميدان الفروسية بالمنطقة التي تمثل دعماً وحافزاً لهذه

عقب ذلك سلّم سموه الفائزين بالمراكز الأولى في السباق الجوائز, موجهاً بتخصيص سباق سنوي للفروسية, وسباق للهجن على جائزة سموه التقديرية.

// انتهى //

19:56ت م

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نجران 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم, بزيارة تفقدية لميدان الهجن بالمنطقة.وفور وصول سموه، للميدان تابع شوط الحقائق، بمسافة 4 كيلو مترات.بعد ذلك أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه فلماً وثائقياً عن بداية الميدان ومراحل تطوره.عقب ذلك ألقى عضو الاتحاد السعودي محمد بن علي أبو ساق، كلمة نوه خلال بمتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه للمناسبات الرياضية في المنطقة, وسباقات الهجن على وجه الخصوص.من جانبه رفع أمين عام فروسية وهجن نجران محمد مهدي غشام، في كلمته الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على اهتمامهما ورعايتهما لرياضة الهجن في مناطق المملكة ومنها منطقة نجران.بعدها كرّم سمو نائب أمير المنطقة، الفائزين في أشواط سباقات الهجن، كما تسلّم سموه هدايا تذكارية من مجلس وأعضاء وإدارة وملاك الهجن بالمنطقة، وهدية من الاتحاد السعودي للهجن قدمها عضو الاتحاد محمد بن علي أبو ساق.وشرّف سمو نائب أمير منطقة نجران، سباق ميدان فروسية نجران بتصلال، على جائزة سموه التقديرية، التي خصص لها شوط لجياد الإنتاج مواليد ٢٠١٦م "مفتوح"، ومسافته ١٦٠٠ متر.وألقى أمين فروسية وهجن نجران كلمة استعرض فيها المشروعات التي سخرت القيادة الرشيدة لتطوير وتحسين ميدان السباق المتضمنة أعمال السفلتة للإسطبلات, وأرصفة وإنارة الطرق وتهيئة المواقف، مثمناً زيارة سمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز التفقدية لميدان الفروسية بالمنطقة التي تمثل دعماً وحافزاً لهذه الرياضة العربية الأصيلة, وتلمساً للاحتياجات الميدان, وتشجيعاً للملاك والمحبين لهذه الرياضة.عقب ذلك سلّم سموه الفائزين بالمراكز الأولى في السباق الجوائز, موجهاً بتخصيص سباق سنوي للفروسية, وسباق للهجن على جائزة سموه التقديرية.// انتهى //19:56ت م0104

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