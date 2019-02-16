السعودية اليوم / لجنة التحول بالمؤسسة العربية لمطوفي حجاج الدولة العربية تعقد اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة

مكة المكرمة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسعقدت لجنة التحول بالمؤسسة العربية لمطوفي حجاج الدول العربية اليوم, اجتماعها لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، بحضور رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس, وأعضاء اللجنة، ومستشار المؤسسة الإداري القانوني.ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه المؤسسة لوضع وتنفيذ خطة تحول شاملة ضمن مشروعها للتحول من مؤسسة أهلية لشركة مساهمة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفق تطلعات وزارة الحج والعمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.وناقشت لجنة التحول المقترحات المقدمة من المستشارين لوضع الاستراتيجة والبدء في تنفيذها، وجرى اعتماد عدد من التوصيات التي ستدعم عملية التحول وفقاً للجدول الزمني المعتمد من المؤسسة.وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس عباس قطان أن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية تهدف للريادة دائماً وللتطور المستمر وفق رؤية الدولة، وبما يحقق أعلى مستويات الخدمة لحجاج وزوار البيت الحرام، وبما يعود بالفائدة للمساهمين، وقد خطى فريق العمل المشرف على مشروع تحول المؤسسة إلى شركة خطوات واسعة ومتقدمة وفق الخطة المرسومة والمقررة بدعم وتوجيهات من وزارة الحج بقيادة معالي وزير الحج والعمرة وبتوجيهاته لوضع الخطط والأنظمة بما يتوافق مع رؤية المملكة.وأشار إلى أن المؤسسة تهدف لتحقق خدمة مميزة للحجاج والانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لذا كان إلزاماً على المؤسسة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.من جانبه أبان نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على مشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة المطوف الدكتور محمد بن مصطفى بياري أن المشروع هو إنطلاقة تاريخية لتطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وسيكون لها فوائد كبيرة تنعكس على تقديم أعلى معايير الضيافة وإعطاء مرونة كبيرة في التوسع المستقبلي بتنفيذ الخدمات والدخول في مجالات جديدة مما ينعكس إيجابياً وإقتصادياً وفق رؤية المملكة 2030 وبما يتماشى مع تطلعات الدولة رعاها الله ممثلة بوزارة الحج والعمرة وبما يحقق أهدافها.// انتهى //19:41ت م0102