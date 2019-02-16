السعودية اليوم / المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين بتبوك يستعرض تجارب سياحة البواخر



تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

يستضيف المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين الذي تحتضنه مدينة تبوك يوم الأربعاء القادم, وعلى مدى ثلاثة أيام ,عدداً من المختصين في سياحة البواخر.

وتناقش ورشة العمل بالمنتدى المواصفات والاشتراطات التي يجب توفرها في المرشد السياحي لتقديم خدمة متميزة لمثل هذا النمط من السياحة, وتأثير استقطاب سياحة البواخر السياحية على الوجهات السياحية, وأثر ذلك على زيادة عدد فرص العمل للمرشدين السياحيين, ومستقبل نشاطها في ظل المشروعات التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

يذكر أن الجمعية

// انتهى //

19:10ت م

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تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسيستضيف المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين الذي تحتضنه مدينة تبوك يوم الأربعاء القادم, وعلى مدى ثلاثة أيام ,عدداً من المختصين في سياحة البواخر.وتناقش ورشة العمل بالمنتدى المواصفات والاشتراطات التي يجب توفرها في المرشد السياحي لتقديم خدمة متميزة لمثل هذا النمط من السياحة, وتأثير استقطاب سياحة البواخر السياحية على الوجهات السياحية, وأثر ذلك على زيادة عدد فرص العمل للمرشدين السياحيين, ومستقبل نشاطها في ظل المشروعات التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.يذكر أن الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين تنظم المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وذلك احتفالاً باليوم العالمي للمرشدين السياحيين، الذي يصادف الـ 21 من فبراير القادم، حيث يشارك في المنتدى عدد من المتحدثين من دول عدة منها الإمارات العربية المتحدة, والبرازيل, والأردن, ومصر.// انتهى //19:10ت م0094

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