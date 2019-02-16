

تونس 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

أكدت وزارة الخارجية التونسية أن مواطنِين تونسيين يعملون في ليبيا اختطفوا من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الليلة الماضية أن الوزارة تتابع الموضوع مع السلطات الليبية وتؤكد ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المختطفين، والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين.

ولم يحدد البيان عدد المواطنين التونسيين المختطفين.

وقد التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في ميونيخ اليوم نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة ، وبحث معه قضية الاختطاف.

وشدد الوزير التونسي - وفق بيان الخارجية التونسية - على ضرورة التعجيل بالإفراج عن المختطفين فيما أكد الوزير الليبي متابعة حكومة بلاده لحادثة الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين، مؤكدًا أن سُلطات بلاده تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء الأزمة.

// انتهى //

18:52ت م

0089



تونس 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأكدت وزارة الخارجية التونسية أن مواطنِين تونسيين يعملون في ليبيا اختطفوا من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الليلة الماضية أن الوزارة تتابع الموضوع مع السلطات الليبية وتؤكد ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المختطفين، والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين.ولم يحدد البيان عدد المواطنين التونسيين المختطفين.وقد التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في ميونيخ اليوم نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة ، وبحث معه قضية الاختطاف.وشدد الوزير التونسي - وفق بيان الخارجية التونسية - على ضرورة التعجيل بالإفراج عن المختطفين فيما أكد الوزير الليبي متابعة حكومة بلاده لحادثة الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين، مؤكدًا أن سُلطات بلاده تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء الأزمة.// انتهى //18:52ت م0089

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الخارجية التونسية : اختطاف مواطِنين تونسيين في مدينة الزاوية الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.