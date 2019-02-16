شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس: الثلاثاء القادم هو أبرد أيام الشتاء الحالى والان مع التفاصيل

حذّر

الخبير بشؤون الطقس صالح الربيعان، اليوم السبت، من أنّ يوم الثلاثاء القادم، سيكون هو اليوم الأبرد في موسم الشتاء الحالي

.

السعودة نيوز 365-

وتوقع الربيعان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أجواء باردة خلال هذا الأسبوع، خاصة على شمال المملكة ووسطها، مشيرًا إلى أن الثلاثاء القادم هو أبرد يوم في شتاء هذا العام.

من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تيورت، اليوم، أن الخرج سجلت أعلى كمية أمطار وبلغت 08.20 ملم، بينما سجلت بصمخ، اثنين بلسمر والنماص أقل كمية أمطار وبلغت 00.20 ملم من الساعة، وذلك من الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة، وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.

ووجَّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على «الأحساء والظهران والدمام والنعيرية والجبيل»، والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة الشرقية، موضحًا أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

كما وجهت الأرصاد تنبيهًا، بتكوّن سُحُب رعدية ممطرة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، وتشمل مدينة نجران ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة، موضحة أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

Advertisements

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها لطقس السبت، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، تصحبه رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة على مناطق القصيم والرياض والشرقية إلى منطقة نجران، وكذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضافت أن الطقس يبقى باردًا إلى شديد البرودة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة ووسطها وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

في السياق ذاته، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة تسود عدة مناطق بالمملكة، تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «متوقعٌ تقدُّم موجة برد متوسطة القوة على "المنطقة" الشمالية وتبوك والجوف والمدينة وحائل والقصيم والرياض من اليوم السبت، ثم "المنطقة" الشرقية غدًا الأحد».

وتابع الحصيني قائلًا «من المتوقع استمرار الموجة حتى يوم الخميس، إلا أن يصرفها الله. ونبشركم بحالة ممطرة قادمة -بإذن الله- على معظم المملكة، أكثروا من الاستغفار؛ لعل الله يرحمنا».