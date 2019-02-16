السعودية | ولي العهد يزور الأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يزور الأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:18 مساءً, 16 فبراير 2019 م
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زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله بالرياض أمس، وتداول نشطاء مقاطع فيديو وصورا للزيارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر في الفيديو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
في حين غرد الأمير نواف بن فيصل عبر حسابه الرسمي بفيديو للزيارة قائلاً: “قبل قليل سيدي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان حفظه الله، والأمير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخلية حفظه الله في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهرة حفظهم الله”.
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