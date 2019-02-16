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شكرا لقرائتكم فيديو “المواطن”.. هكذا استعدت باكستان لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
عبرت باكستان عن سعادتها بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المقررة غدًا، والتي ستكون الأهم على الإطلاق بحسب كمية الاستثمارات المشتركة والاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين.
وقد تزينت شوارع وميادين العاصمة إسلام آباد بصور ولي العهد وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى جانب صور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
ورفرف العلم السعودي إلى جوار العلم الباكستاني على أعمدة الإنارة وفوق الجسور وعلى المباني الشاهقة في العاصمة الباكستانية.
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