شكرا لقرائتكم هل يمنح الديمقراطيون إيران انتصارًا وهميًا في اليمن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

اتهمت مجلة “ناشونال ريفيو” الأميركية، أعضاء الكونغرس الذين يسعون إلى قطع العلاقات مع المملكة، بعد التصويت الذي أجراه مجلس النواب هذا الأسبوع على إنهاء المساعدة العسكرية الأميركية في الحرب الذي يخوضها التحالف العربي في اليمن.

المجلة الأميركية أكدت أن الكتلة الديمقراطية، والتي وافقت بالإجماع على إنهاء المساعدات الأميركية العسكرية للتحالف العربي، تسعى لإحراج الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع القرار الذي يحاولون التوصل إليه على مكتبه، ما يعني مشكلة رئيسية أمامه حال رفضه الاستجابة لهذه المطالب.

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن العديد من الديمقراطيين في الكونغرس لا يرون تبعات العديد من محاولاتهم في هذا الملف، مؤكدة أن إجبار البيت الأبيض على ذلك يمنح إيران انتصارًا لم يكن في حسبانها من الأساس.

وأعاد الديمقراطيون المحاولة لإنهاء التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده المملكة ضد عناصر الحوثيين المدعومين من إيران، وهو الأمر الذي اصطدم بجهل واضح للقوانين الدستورية.

وقال عدد من النواب الديمقراطيين، إن “استخدام القوات الأميركية خارج حدود الولايات المتحدة هو أمر يجب أن يحظى بموافقة من جانب الكونغرس، وهو الأمر الذي ينص عليه الدستور الأميركي بشكل صريح، وذلك حسب ما جاء في رويترز.

ومن جانبها، ردت الإدارة الأميركية على مزاعم الديمقراطيين، حيث قالت إن الفهم والتطبيق لتلك المواد الدستورية لا يتناسب مع حالة التعاون بين المملكة والولايات المتحدة في اليمن، خاصة وأن الطائرات الأميركية تقوم بتزويد نظيراتها السعودية بالوقود وغيرها من أشكال الدعم الذي لا يشمل تواجد قوات أميركية في الحرب باليمن.

وأوضحت الإدارة أن مشاركة الولايات المتحدة ليست بقوات مقاتلة، وهو الإجراء الذي يستلزم الحصول على موافقة من الكونغرس، مشيرة إلى أن عملية التزود بالوقود في الهواء هو أمر يأتي ضمن اتفاقية للتعاون بين المملكة والولايات المتحدة.



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