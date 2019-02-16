شكرا لقرائتكم مقتل 30 حوثياً في مواجهات مع قبائل حجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت مصادر قناة سكاي نيوز العربية مقتل أكثر من 30 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي في حجة غربي اليمن.

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