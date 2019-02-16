شكرا لقرائتكم نيران الانقلابيين تجبر أهالي حجة على مغادرة منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد قرى عدة في محافظة حجة، شمال غربي صنعاء، موجة نزوح، من جراء قصف ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ونقلت سكاي نيوز عن مصادر يمنية قولها إن قرى بني شرية وبني رسام والشعاثمة وبني شوس بمديرية كُشر في محافظة حجة، تشهد موجة نزوح نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الموالية لإيران.

وكانت مديرية حرض في محافظة حجة تعرضت في أواخر يناير الماضي إلى قصف حوثي عشوائي تسبب أيضا في نزوح مئات المدنيين، فضلاً عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

ويأتي نزوح المدنيين من قرى حجة في وقت تستمر المواجهات المسلحة بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقبائل حجور في المحافظة، على إثر إطلاق الجيش الوطني اليمني عملية لتحرير مديريات حجة من المتمردين.



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