الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات رابط موقع مركز قياس الخدمة الإلكترونية qiyas sa .....

الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات قياس الخدمة الإلكترونية بلاك بورد التقنية قياس النتائج برقم الهوية عبر مركز قياس والاختبار التحصيلي يعد الاختبار التحصيلي أحد أفضل أدوات البحث العلمي، الآن الاستعلام عن نتيجة القدرات العامة ويستخدم مركز قياس لتقويم وقياس مستوى العينات من الطلاب، والتي تشير إلى القياس بدقة درجة امتلاك الفرد لصفات وسمات وقدرات معينة، ويتم ذلك من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة، ومن الجدير بالذكر تعدد التعريفات التي تصف ماهيه الاختبار التحصيلي، وذلك بشكل متكامل وشامل، ومن أهم التعريفات هذه: أن الاختبار التحصيلي عبارة عن اختبار تم تصميمه لقياس مدى قدرة ومعرفة الطالب في مجال معرفي أو مهاري معين، وهناك تعريف أخر للاختبار التحصيلي وهو الأداة التي يمكن استخدامها لقياس مدى الفهم والتمكن والتحصيل في دراسة مادة دراسية معينة ومحددة، فالاختبار التحصيلي يرتبط بمادة دراسية محددة ومعينة تم تدريسها بالفعل، مركز قياس والاختبار التحصيلي.

الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440

رابط قياس qiyas تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور فقط ، كما يمكن الدخول لمركز قياس النتائج برقم الهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات، حيث من المقرر الإعلان عنها يوم غدٍ الخميس 3 يناير 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1440هـ، كما أن موقع قياس الإلكتروني يمكن من خلاله التسجيل في الاختبارات الورقية (المهنية، التعليمية، اللغوية) وذلك تبعً للمواعيد المحددة سلفاً من قبل المركز الوطني للقياس، كما تم إتاحة عبر Qiyas إمكانية التسجيل في قياس محوسب طوال العام، لذلك سيتضمن هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط، أو تسجيل دخول قياس بالسجل المدني وكلمة المرور لمن لديهم حساب مُسبق في موقع قياس الإلكتروني، وذلك للإطلاع على نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ.

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