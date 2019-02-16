موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 : القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف رابط الاستعلام عن...

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موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 ، فقد تم الإعلان منذ فترة عن إطلاق مشروع من أهم المشروعات التقنية وهو مشروع رايات عبر موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 الإلكتروني الجديد، والمشروع تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني المهني، ويعد هذا المشروع من المشروعات الطموحة التي يتم تفعيلها من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهدف من المشروع هو دعم الطرق الأسلوب العلمي العالمي من خلال البرامج التدريبية التي يقو على تقديمها مؤسسة التدريب التقني للمتدربين والمتدربات، ويعتبر برنامج رايات الكلية التقنية الإلكتروني 1440 بمثابة تطبيق جديد لتطوير الأساليب التدريبية، وذلك بالمعاهد والجامعات التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني، وسنقوم من خلال هذا المقال بشرح والتفصيل للبرنامج المذكور.
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وقد اعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين للفصل الثاني من العام التدريبي 1439/ 1440؛ وذلك خلال الفترة من 24/ 3/ 1440 وحتى 3/ 4/ 1440هـ.
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وقد أعلنت المؤسسة يوم 3 ديسمبر في بيان لها، أنه سيتم اختبار القبول، وتحديد المستوى يوميْ 4- 5/ 4/ 1440هـ؛ فيما سيتم الفرز واعتماد القبول النهائي بتاريخ 9- 10/ 4/ 1440هـ، وسيتاح التقديم على بوابة القبول الموحد للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات من خريجي المؤسسة، وسيتم إجراء اختبار القبول، وتحديد المستوى للمتقدمين في الكليات التي تنفذ البرنامج.
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ونوّهت المؤسسة بمراعاة أنه عند الدخول على البوابة وإدخال رقم الهوية؛ يتم استيراد بيانات المتقدم أو المتقدمة كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات؛ سيتم استيراد بيانات الخريج أو الخريجة من نظام المؤسسة في حال توفرها، وفي حال عدم استيرادها؛ يتم إرسال صورة الشهادة والهوية الوطنية على البريد الإلكتروني [email protected]
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يُذكر أن مدة البرنامج هي فصل تدريبي واحد، ويتم تنفيذه في 13 فرعاً للبنين و6 فروع للبنات، في عدد من الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، يتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاً على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قِبَل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويُمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.
موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 والهدف من مشروع وبرنامج رايات الكلية التقنية الإلكتروني
يهدف المشروع إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين التي تُشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى
موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440
موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 وأهم أهداف البرنامج
- تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم
- ربط المدربين والمتدربين بأحدث تقنيات التعليم
- قاعدة بيانات موحدة لبيانات المقررات والمناهج والخطط والمتدربين والمدربين
- اتمتة العملية الدراسية كاملة
- حساب العبء التدريبي
- جودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية
- تطبيق الأجهزة الذكية
- تتبع المسار التدريبي إلكترونيًا
- تطوير العملية التدريبة
- رفع جودة الخدمة المقدمة
- رفع جودة الدراسات والبيانات
- رفع نسبة رضا المتدربين والمدربين والموظفين
- جذب عدد أكبر من المتدربين
- الوصول إلى مستويات عالمية من تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية.
موقع نظام رايات الكلية التقنية 1440 ونصائح وارشادات للمتدربين
كيفية معرفة اسم المستخدم لحسابه في رايات
- خطوات الاستعلام عن اسم المستخدم لحساب رايات للمتدربين:
- بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة (المتدربون) –من أسفل الصفحة– اختر (خدمة الاستعلام عن الرقم التدريبي واسم المستخدم)
- أدخل (الرقم التدريبي) و(الهوية) ثم اختر (موافق)
- سيظهر لك اسم المستخدم لحسابك على رايات
كيفية تغير كلمة مرور المستخدم المتدرب
خطوات تغيير كلمة المرور للمتدربين
- بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة المتدربون وذلك من أسفل الصفحة، قم باختيار خدمة تغيير كلمة المرور
- أدخل الرقم التدريبي والهوية والرمز المقترح ثم اختر موافق
- سيظهر لك إشعار بإرسال الرقم المرجعي إلى جوالك
- أدخل الرقم المرجعي ثم أدخل كلمة المرور الجديدة
تطوير الأنظمة الإلكترونية
رايات
الكليات المتاحة لتسجيل المقررات للمتدربين المستمرين
إتاحة الفرصه للجميع للمساهمة في التطوير
بيئة التدريب التجريبية
بيئة التدريب الخاصة بالمدربين و المشرفين
يهدف المشروع إلى
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
كيفية تغيير رقم جوال المستخدم المتدرب
- خطوات تغيير رقم جوال من صفحة رايات:
- بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة المتدربون من أسفل الصفحة اختر البيانات الشخصية
- أدخل بيانات حسابك للدخول
- ستظهر لك صفحة البيانات الشخصية، اختر أيقونة تحرير من أسفل رقم الجوال
- غير رقم جوالك ثم اختر تحديث
كيفية التصرف في حال تعذر دخول المستخدم لحسابه على رايات وتلقيه رسالة فشلت المصادقة
رسالة فشلت المصادقة تشير إلى أن أيًا من اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيح، للتحقق اتبع الآتي للتحقق من اسم المستخدم الصحيح:
- بعد الدخول إلى صفحة رايات، من نافذة المتدربون من أسفل الصفحة اختر خدمة الاستعلام عن الرقم التدريبي واسم المستخدم
- أدخل الرقم التدريبي والهوية) ثم اختر موافق
- سيظهر لك اسم المستخدم لحسابك على رايات
- ملاحظة: إن ظهرت رسالة (الرجاء التأكد من رقمك التدريبي ورقم الهوية)، مع تأكدك من صحة رقم الهوية، فيرجى مراجعة الكلية لمعرفة الرقم التدريبي الصحيح
- في حال عدم التأكد من صحة كلمة المرور: يمكنك تغيير كلمة المرور من جديد وذلك من خدمة (تغيير كلمة المرور).
كيفية عرض وطباعة الجدول التدريبي شاهد الفيديو
أخبار رايات
التقويم الأكاديمي
مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول لعام 1440/1439 هـ لجميع الوحدات التدريبية باستثناء الوحدات التدريبية بمنطقة الرياض بنين ومدينة الرياض بنات لكون التقديم يتم من خلال بوابة القبول الموحد لمنطقة الرياض.
ومن الجدير بالذكر انه قد استغرق البرنامج 40 ساعة تدريبية بواقع أربع ساعات تدريبية باليوم لعشرة أيام، ويأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة العامة إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات المتدربين والمتدربات التي تشغل الكليات والمعاهد حاليًا وأكثر الوحدات التدريبية الأخرى.
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ويهدف البرنامج إلى تطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم، وذلك من خلال ربط المدربات والمتدربات بأحدث تقنيات التعليم، وكذلك عمل قاعدة بيانات حديثة وموحدة لجميع بيانات المقررات والمناهج، وكذلك أيضاً الخطط والمدربات والمتدربات.