تحديث بيانات المعلمات في جدارة 1440 نظام جدارة “تسجيل جديد” .. موقع الخدمة المدنية يقدم...

وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بالتنبيه على جميع المسجلين ببوابة جدارة بتحديث بياناتهم الحالية، وإلا لن يتم اختيارهم في المفاضلة بالوظائف عند الدورة المقبلة، وقد قدمت رابط التسجيل مبينا عليه طريقة التحديث، كما أتاحت استبدال الرقم السري لمن نسي رقمه السري الحالي.

تحديث بيانات المعلمات في جدارة 1440

تحديث بيانات المعلمات في جدارة 1440

على كل متقدم الدخول على صفحة الدخول في نظام جدارة ، التابعة لموقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، في الفترة من 16 محرم 1440 وحتى 19 محرم 1440هـ،وسيتم عرض:

صور لشكل استمارة تحديث البيانات للتعرف على شكلها. عرض أسئلة تقيس مهارات المتقدم، متعددة المجالات. أسئلة شخصية لبيان الحالة الاجتماعية، فيما إن تم تغييرها للزواج أو غيره. إمكانية استبدال كلمة السر فيما إن تم نسيانها.

مواعيد تقديم الطلبات عبر نظام جدارة طبقاً للجدول التالي:

رابط التقديم على الإنترنت الجنس ​ الفترة الزمنية للتقديم ​​ ​ ​ إيضاحات ​ www.mcs.gov.sa ​ ​ من ​ إلى ​ فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ رجال 20-1-1440هـ ​ 24-1-1440هـ نساء 27-1-1440هـ ​ 2-2-1440ه

الشروط اللازمة للراغبين بالتقدم للوظائف المعلن عنها

على المتقدمين أن يتمكنوا من النجاح في امتحانات كفايات المعلمين والمعلمين بكلا قسميه “التخصصي والعام”.

على المتقدم أن يكون حاصلاً علي شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة. يجب بأن تتناسب الدرجة العلمية والتخصصية للمتقدم مع المواد التعليمية المعلن عنها في الوظائف. يجب إرفاق قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم بالنسبة للمتقدمين أصحاب المؤهلات العلمية الحاصلين عليها من خارج السعودية. على المتقدمين ألا يشغلوا أية وظائف رسمية يكون مستوى الدخل الخاص بها موازياً مع الدرجة العلمية الحاصلين عليها.

هذا وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية بأن على جميع الراغبين بالتقديم والتسجيل في الوظائف التعليمية للعام الجاري 1440 هـ الدخول للرابط https://eservices.mcs.gov.sa موقع نظام جدارة للتوظيف الرسمي التابع لوزارة الخدمة المدنية من هذا الرابط.

كما تقوم بإتاحة العديد من الخيارات للمتقدمين، بهدف التيسير عليهم، وهي إتاحة رغبات الوظائف حسب التوزيع الجغرافي، حيث يختار المتقدم المكان الأقرب والأنسب إليه، على أن يتم المراجعة الإلكترونية على الموقع بعد ذلك بعد الانتهاء من تقديم الطلبات واختيار المكان الأنسب، حسب حاجة العمل والمؤهل الدراسي للمتقدم، كما تتيح المملكة خدمة الشهادة المعادلة لمن يحمل المؤهل من خارج المملكة.

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أصدرت وزارة التعليم، عدداً من التوضيحات الهامة لآلية تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، ومن أهمها التخصّص، والعمل الحالي، وتاريخ المباشرة، والمعدل، ونوع المؤهل، والجامعة، وحدّدت الآلية مهام قائد المدرسة في عملية تحديث بيانات المعلمين، بجانب مهام المعلم في تحديث البيانات بـ”إشعار”، وبدونه.

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