مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة في خلال عام 2019 بالتقويم الميلادي والهجري وزارة المالية السعودية...

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة 2019 ميلادي 1440 هجري كما أعلنت عنها وزارة المالية السعودية اليوم بمواعيد مواعيد صرف رواتب الموظفين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وذلك في العام المالي الحالي 2019، والتي ينتظرها جميع العاملين، ويرتفع اليوم البحث على المواعيد الخاصة بالصرف على مدار شهور العام، ابتداء من يناير وحتى انتهاء ديسمبر.

وتقوم المملكة العربية السعودية بالعديد من الإصلاحات والإعلان عن البيانات، وقد أعلنت على هذا وزارة المالية السعودية مقدما، في وقت مبكر من العام بمواعيد صرف رواتب العاملين فيها، والتي تبدأ الصرف ابتداء من هذا الشهر، يناير، في يوم 27 يناير 2019.

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة مسلسل اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري 1 الأحد 27 يناير 2019 21 جمادي الأولى 1440 2 الأربعاء 27 فبراير 2019 22 جمادي الثانية 1440 3 الأربعاء 27 مارس 2019 20 رجب 1440 4 الأحد 28 أبريل 2019 23 شعبان 1440 5 الاثنين 27 مايو 2019 22 رمضان 1440 6 الخميس 27 يونيو 2019 24 شوال 1440 7 الأحد 28 يوليو 2019 20 ذو القعدة 1440 8 الثلاثاء 27 أغسطس 2019 26 ذو الحجة 1440 9 الخميس 26 سبتمبر 2019 27 محرم 1441 10 الأحد 27 أكتوبر 2019 28 صفر 1441 11 الأربعاء 27 نوفمبر 2019 30 ربيع الأول 1441 12 الخميس 26 ديسمبر 2019 29 ربيع الثاني 1441 مواعيد صرف الرواتب خلال عام 2019 بالهجري والميلادي مواعيد صرف الروات السعودية بالهجري والميلادي الآن مواعيد صرف الروات السعودية بالهجري والميلادي الآن قامت وزارة المالية السعودية اليوم بالإعلان عن جميع مواعيد صرف رواتب الموظفين العاملين بالمملكة، وقامت بالتوضيح أنه في حال كان يوم قبض الراتب في يوم 27 من الشهر الميلادي في يوم سبت، يتم استلام هذا الراتب بعدها بيوم، يوم الأحد، الذي يليه، وإذا كان يوم استلام الراتب في يوم جمعة يقوم الموظف السعودي باستلامه قبلها بيوم، يوم الخميس، ويأتي الإعلان عن مواعيد صرف الرواتب في إطار الإعلان الملكي بتوحيد مواعيد صرف الرواتب للعاملين والموظفين بالمملكة، والتي تقرر بدايتها في يوم 27 من كل شهر. أقرأ أيضا وتعرف على: رابط موقع نظام نور المركزي لتسجيل الصف الأول الابتدائي 1441 روضات الأطفال الحكومية وطريقة إدخال الغياب والتعرف على نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط 1440 بدون رقم سري وزارة العمل السعودي | عن الفاتورة المجمعة وردود أفعال غاضبة بعد صدور قرار “الفاتورة المجمعة” حساب المواطن الاعتراض على الأهلية .. صرف الدفعة الخامسة عشر وشروط الاستحقاق للدعم .. عبر رابط حساب المواطن أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة