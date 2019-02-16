رابط نظام نور إدخال المهارات 1440 .. نظام نور المركزي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط

رابط نظام نور إدخال المهارات 1440 والاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور الرسمي، ونظام نور لتسجيل الطلاب الجدد الروضات الحكومية والصف الأول الابتدائي، وكذلك الاستعلام عن نتائج الطلاب، وأيضاً نتائج حركة النقل الخارجي والتقديم علي حركة النقل الداخلي، كما تم الإعلان أيضاً عن إتاحة التسجيل في نظام نور لولي الأمر إلكترونياً عبر موقع نور 1440، والعديد والعديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية عبر موقع نظام نور، وسنبدأ بعرض هذه الخدمات تباعا من خلال هذا المقال.

نظام نور إدخال المهارات طريقة رصد المهارات في النظام المركزي نور بالصور، وسنقوم من خلال الصور التالية بشرح كيفية إدخال المهارات عبر نظام نور

رابط نظام نور إدخال المهارات 1440

رابط نظام نور إدخال المهارات 1440



والصورة التالية توضح كيفية إدخال المهارات

رابط نظام نور إدخال المهارات 1439 الصورة الثانية

رابط نظام نور إدخال المهارات 1439 الصورة الثالثة

والصورة التالية وهي الرابعة اتبع التعليمات التى على الصورة ولا تنسى الضغط على كلمة حفظ

رابط نظام نور إدخال المهارات 1440 والعديد من الخدمات

الاستعلام عن النتائج

وجهت وزارة التربية والتعليم السعودية الدعوة لأولياء الأمور، وذلك للقيام بتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور الجديد، ويتم تسجيل الطلاب المستجدين روضة الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك في نظام نور بعد تسجيل دخول موقع نور لولي الأمر، وذلك عن طريق اتباع الرابط الرسمي المخصص لذلك، حيث يتيح نظام نور إمكانية تسجيل الطلاب والطالبات بالروضات الحكومية وبالصف الأول الابتدائي، من خلال اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمين لدخول النظام في الأعوام الماضية، كما يمكن أيضاً من خلال نظام نور الإطلاع وتحميل ملف إرشادات تسجيل حساب ولي أمر جديد، من خلال تحميل ملف بصيغة pdf عبر نظام نور 1439، وتتم مراجعة المدرسة التي قمت بالتسجيل بها بعد إتمام عملية التسجيل، وذلك من أجل تحديد موعداً للمقابلة.

ويمكن عن طريق موقع نظام نور الإلكتروني التعرف على الخدمات التي يقدمها النظام للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وكافة منسوبي العملية التعليمية، وذلك بغرض توفير الوقت والجهد المبذول، ومن هذه الخدمات التي يقدمها النظام:

تسجيل الطلاب

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية

تسجيل الطلاب في نظام نور

النقل المدرسي التابع لشركة تطوير النقل التعليمي

الكثير من الخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها النظام.

رابط نظام نور إدخال المهارات 1440 تسجيل الطلاب المستجدين

يمكن تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور إلكترونياً عن طريق ولي الأمر، ويمكن أيضا عن طريق مدير المدرسة بصورة سهلة وبسيطة من خلال نظام متكامل، حيث يقوم مدير المدرسة أو ولي الأمر بتقديم طلبات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين إلي العديد من المدارس المختلفة بجميع محافظات المملكة السعودية، وبعد اكتمال التسجيل يتم قبول ملف الطالب أو رفضه من خلال المدير أو مدير الاختبارات والقبول في الإدارة، حيث يخوله نظام نور 1439 إمكانية القبول أو رفض تسجيل الطلاب ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوماً.

رابط دخول موقع نظام نور الرسمي.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

يتم دخول نظام نور لولي الأمر الإلكتروني من خلال الرابط السابق أعلى الصورة ، ثم إضافة طلب تسجيل الطالب ومتابعة الملف، إلي جانب القيام بالإجراءات الأخري المناسبة عليه، وفقاً لما يعطيه النظام من صلاحيات سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة أو التراجع عن حجز مقعد

رابط نظام نور إدخال المهارات 1440

بعد اتباع الرابط الرسمي السابق، يتم دخول نظام نور لولي الأمر الإلكتروني، ثم إضافة طلب تسجيل الطالب ومتابعة الملف، إلي جانب القيام بالإجراءات الأخري المناسبة عليه، وفقاً لما يعطيه النظام من صلاحيات سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة أو التراجع عن حجز مقعد بالمدرسة.

تم الإعلان مؤخراً من خلال موقع نظام نور عن دمج الصف الأول والثاني الابتدائي بنين وبنات لمرحلة رياض الأطفال، وذلك طبقاً لجدول زمني حتي عام 2030، وذلك وفق خطة موضوعة.

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يتوجب على المعلمات التي لم تستكمل عملية تحديث البيانات من خلال نظام نور الانتهاء قبل إيقاف ألية التحديث على موقع نوزر المركزي ، حيث قاربت عملية التحديث على الانتهاء خلال وقت قريب جداً.

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