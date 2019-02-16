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شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يستقبل مدير «هيئة الأمر بالمعروف» بمنطقة مكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري، يرافقه عددُ من منسوبي القطاع.
وتسلّم الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء، تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أعمال وتوصيات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف.
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