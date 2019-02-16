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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 4500 كرتون تمر في عدة مديريات بمأرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (السبت) 4500 كرون تمر في مديريات رغوان، ومجزر، ومدغل بمحافظة مأرب، يستفيد منها 27 ألف فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.