من غرّر وما المصيبة؟ "فتيات هاربات" يتحدثن لـ"الشريان".. الله لايحرق قلوبنا!

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

ينطلق برنامج داود الشريان الذي تعرضه قناة "sbc"، غدًا، ومتوقع أن يطرق أبواب القضايا الاجتماعية مثل البطالة والتعنيف وغيرهما في أول إطلالة لدواد الشريان بعد غياب لم يدم طويلًا.

وستناقش حلقة يوم غد ملف هروب الفتيات؛ وهي القضية التي برزت مؤخرًا وسجلت هروب بعض الفتيات لبعض الدول لدواعي العنف وما شابه.

‏وذكر حساب البرنامج في "تويتر": "الملف الشائك #هروب_الفتيات_مع_داود من إللي غرر بهنّ؟ ومن إللي شجعهنّ ولمصلحة من؟.. دول ولا منظمات؟ هذا كله بوادي والمصيبة الأكبر بوادي معقول يكون حب الأهل جزء من الأسباب؟ غدًا الأحد 8 مساء عبر #SBC سيتحدثن الهاربات بأنفسهنّ والله لا يحرق قلوبنا على عيالنا".

ونشرت القناة عرضًا مختصرًا عن الحلقة المزمع عرضها يوم غد بعد حملة دعائية ضخمة ملأت الشوارع تصدرتها عبارة "تبونا نسكت". وبعد أيام أطلقت القناة عبارة "ماحنا بساكتين"، وتفسر هذه الجمل التي جاءت محكية باللهجة المحلية لما ذكره "الشريان" في برنامجه الشهير "الثامنة" قبل سنوات؛ عندما ناقش ذهاب الشباب السعودي لمناطق الصراع وانتقد بحدة من يحرضونهم بالقول: "تبونا نسكت ... ماحنا بساكتين".

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