- 1/2
- 2/2
عُثِر، اليوم في منطقة الرياض، على الشاب يحيى محمد شراحيلي، البالغ من العمر 30 عاماً، بعد اختفائه منذ ستة أيام بمحافظة العارضة بجازان.
وعلمت "الخليج 365" أن المفقود "شراحيلي" الذي يعاني من الصرع، توجّه لمنزل جده بالرياض، بعد أن غادر منزل ذويه منذ 6 أيام دون أن يشعروا به.
وكانت الجهات الأمنية في العارضة بمنطقة جازان تبحث عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغاً من أسرته عن اختفائه.
العثور على المفقود "شراحيلي" في الرياض بعد اختفائه 6 أيام بجازانفهد كاملي الخليج 365 2019-02-16
عُثِر، اليوم في منطقة الرياض، على الشاب يحيى محمد شراحيلي، البالغ من العمر 30 عاماً، بعد اختفائه منذ ستة أيام بمحافظة العارضة بجازان.
وعلمت "الخليج 365" أن المفقود "شراحيلي" الذي يعاني من الصرع، توجّه لمنزل جده بالرياض، بعد أن غادر منزل ذويه منذ 6 أيام دون أن يشعروا به.
وكانت الجهات الأمنية في العارضة بمنطقة جازان تبحث عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغاً من أسرته عن اختفائه.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
05:51 PM
توجّه لمنزل جدّه بعد أن غادر منزل ذويه دون أن يشعروا به
عُثِر، اليوم في منطقة الرياض، على الشاب يحيى محمد شراحيلي، البالغ من العمر 30 عاماً، بعد اختفائه منذ ستة أيام بمحافظة العارضة بجازان.
وعلمت "الخليج 365" أن المفقود "شراحيلي" الذي يعاني من الصرع، توجّه لمنزل جده بالرياض، بعد أن غادر منزل ذويه منذ 6 أيام دون أن يشعروا به.
وكانت الجهات الأمنية في العارضة بمنطقة جازان تبحث عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغاً من أسرته عن اختفائه.
، العثور على المفقود "شراحيلي" في الرياض بعد اختفائه 6 أيام بجازان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على المفقود "شراحيلي" في الرياض بعد اختفائه 6 أيام بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.